Новый посол Китая в России в первую очередь посетит именно Казань
Назначенный в начале августа новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй первым городом для посещения выбрал именно Казань.
По его словам, в столице Татарстана на мировом чемпионате по рабочим профессиям Worldskills-2019 будет присутствовать делегация из Поднебесной. Ее дипломат и собирается сопровождать.
Вторым российским городом, который откроет для себя Чжан Ханьхуэй на новом посту станет Владивосток. Китайский посол также будет там сопровождать делегацию КНР, которая примет участие в Восточном экономическом форуме-2019 с 4 по 6 сентября.
Отметим, что Чжан Ханьхуэй до этого работал послом Китая в Киргизии и на Украине.
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ИСТОЧНИК KP.RU