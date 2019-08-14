Новый посол Китая в России в первую очередь посетит именно Казань

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-14T14:21:54+03:00

Это, скорее всего, случится во время проведения в столице Татарстана мирового чемпионата по рабочим профессиям Worldskills-2019

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Назначенный в начале августа новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй первым городом для посещения выбрал именно Казань.

По его словам, в столице Татарстана на мировом чемпионате по рабочим профессиям Worldskills-2019 будет присутствовать делегация из Поднебесной. Ее дипломат и собирается сопровождать.

Вторым российским городом, который откроет для себя Чжан Ханьхуэй на новом посту станет Владивосток. Китайский посол также будет там сопровождать делегацию КНР, которая примет участие в Восточном экономическом форуме-2019 с 4 по 6 сентября.

Отметим, что Чжан Ханьхуэй до этого работал послом Китая в Киргизии и на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU