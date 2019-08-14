2019-08-14T13:27:30+03:00
Общество

В Татарстане Многофункциональные центры перестали принимать заявления на получение водительских прав

Такое решение приняла ГИБДД республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Информация об этом появилась на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы»Информация об этом появилась на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы»Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Согласно информации, появившейся на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы», в Многофункциональных центрах Татарстана до конца августа текущего года перестали принимать от населения заявления на оформление водительских прав.

Известно, что такое решение было принято ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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