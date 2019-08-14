В Татарстане Многофункциональные центры перестали принимать заявления на получение водительских прав

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-14T13:27:30+03:00

Информация об этом появилась на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Фото: Екатерина СМБАТЯН

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Согласно информации, появившейся на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы», в Многофункциональных центрах Татарстана до конца августа текущего года перестали принимать от населения заявления на оформление водительских прав.

Известно, что такое решение было принято ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU