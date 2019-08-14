До конца августа 2019 года в пяти районах Татарстана заработают виртуальные концертные залы

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-14T18:38:20+03:00

Они, в том числе, появятся и в местных библиотеках. Фото: Олег УКЛАДОВ

Они позволят в онлайн-режиме смотреть, в том числе, и спектакли

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В рамках национального проекта «Культура» в Татарстане откроются пять виртуальных концертных залов. Они появятся в Спасском, Арском, Бавлинском, Елабужском и Мамадышском районах.

Так, местные библиотеки, музеи и музыкальные школы дооборудуют мультимедийным оборудованием, чтобы все желающие смогли прийти туда и в онлайн-режиме или в записи увидеть лучшие концерты, а также спектакли. Кроме того, в планах транслировать в этих залах и специальные детские программы.

На оборудование и его установку каждый из районов получил по 300 тысяч рублей. Деньги поступили из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU