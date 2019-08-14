2019-08-14T19:05:34+03:00
Происшествия

В Чувашии глава сельского поселения на внедорожники обвиняется в ДТП с пострадавшим: 18-летний парень так и не пришел в себя

В отношении слуги народа возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Авария, по факту которой было возбуждено уголовное дело, произошла еще 12 июля этого года.Авария, по факту которой было возбуждено уголовное дело, произошла еще 12 июля этого года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Глава Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашии стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, днем 12 июля текущего года сельский глава на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser (Prado) при выезде со второстепенной дороги на перекрестке не остановился. Он просто продолжил ехать дальше, даже не притормозив.

В итоге он протаранил идущий по главной дороге автомобиль «Лада Гранта». От мощного удара отечественная легковушка перевернулась. Ее 18-летний пассажир получил тяжелые травмы. Молодой человек сейчас находится в больнице и до сих пор не пришел в сознание.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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