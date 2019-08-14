В Волжском районе Марий Эл из-за бешенства животных введен карантин

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-14T13:53:54+03:00

Один случай был зарегистрирован в деревне Большая Сосновка

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В Волжском районе Марий Эл введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ уже подписал глава республики Александр Евстифеев.

Случай бешенства был зарегистрирован в деревине Большая Сосновка. Однако в зоне карантина оказались также деревни Кожласола, Яромор и Петъял.

Комитету ветеринарии региона поручено обеспечить ликвидацию очага бешенства животных в неблагополучном пункте.

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ИСТОЧНИК KP.RU