2019-08-14T13:53:54+03:00
Общество

В Волжском районе Марий Эл из-за бешенства животных введен карантин

Один случай был зарегистрирован в деревне Большая Сосновка
Алина ГАБДУЛИНА
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Комитету ветеринарии региона поручено обеспечить ликвидацию очага бешенства животных в неблагополучном пунктеКомитету ветеринарии региона поручено обеспечить ликвидацию очага бешенства животных в неблагополучном пунктеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Волжском районе Марий Эл введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ уже подписал глава республики Александр Евстифеев.

Случай бешенства был зарегистрирован в деревине Большая Сосновка. Однако в зоне карантина оказались также деревни Кожласола, Яромор и Петъял.

Комитету ветеринарии региона поручено обеспечить ликвидацию очага бешенства животных в неблагополучном пункте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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