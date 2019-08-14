2019-08-14T12:26:41+03:00
Общество

В эту пятницу татарстанцам обещают жару до +28

В ближайшие два дня температура воздуха будет только повышаться
Олег ЛУГОВОЙ
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Правда при этом местами ожидается дождь и гроза.Правда при этом местами ожидается дождь и гроза.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, уже днем 15 августа в республике температура воздуха в своих максимальных значениях достигнет отметки в +26 градусов. При этом каких-либо осадков не ожидается, правда, ночью и утром местами возможен туман.

А в пятницу, 16 августа, татарстанцев и вовсе ждет летняя жара. Днем температура воздуха должна подняться до +28 градусов.

Вот только в последний день рабочей недели местами ожидается дождь и гроза. При последней, кстати, ветер в порывах будет достигать скорости 15-18 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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