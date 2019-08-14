В эту пятницу татарстанцам обещают жару до +28
Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, уже днем 15 августа в республике температура воздуха в своих максимальных значениях достигнет отметки в +26 градусов. При этом каких-либо осадков не ожидается, правда, ночью и утром местами возможен туман.
А в пятницу, 16 августа, татарстанцев и вовсе ждет летняя жара. Днем температура воздуха должна подняться до +28 градусов.
Вот только в последний день рабочей недели местами ожидается дождь и гроза. При последней, кстати, ветер в порывах будет достигать скорости 15-18 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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