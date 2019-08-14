В Марий Эл автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево: пострадало двое детей
Во вторник, 13 августа, в деревне Сергейсола Новоторъяльского района Марий Эл произошла авария с участием легкового автомобиля BYD. В 16.00 он съехал в кювет и врезался в дерево.
По предварительной версии, 36-летний водитель был пьян, ехал на высокой скорости и попросту не справился с управлением. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал сам мужчина, а также трое его пассажиров, в их числе два ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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