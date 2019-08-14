В Марий Эл автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево: пострадало двое детей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-14T16:28:58+03:00

Пострадал в аварии не только водитель, но и трое его пассажиров, среди которых два ребенка Фото: Илья СМИРНОВ

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Во вторник, 13 августа, в деревне Сергейсола Новоторъяльского района Марий Эл произошла авария с участием легкового автомобиля BYD. В 16.00 он съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительной версии, 36-летний водитель был пьян, ехал на высокой скорости и попросту не справился с управлением. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал сам мужчина, а также трое его пассажиров, в их числе два ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU