2019-08-14T12:09:32+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле «Газель», двигаясь задним ходом, насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку

Женщина скончалась в больнице
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло в одном из дворов на улице Карла МарксаДТП произошло в одном из дворов на улице Карла Маркса
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Во вторник, 13 августа, около 15.00 в одном из дворов на улице Карла Маркса Йошкар-Олы автомобиль «Газель» наехал на 81-летнюю пенсионерку. 30-летний водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пешехода, когда двигался задним ходом.

Женщина была госпитализирована в больницу, где позже скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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