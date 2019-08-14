В Йошкар-Оле «Газель», двигаясь задним ходом, насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-14T12:09:32+03:00

ДТП произошло в одном из дворов на улице Карла Маркса

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Во вторник, 13 августа, около 15.00 в одном из дворов на улице Карла Маркса Йошкар-Олы автомобиль «Газель» наехал на 81-летнюю пенсионерку. 30-летний водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пешехода, когда двигался задним ходом.

Женщина была госпитализирована в больницу, где позже скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU