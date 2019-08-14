В Танаевском лесу Татарстана впервые обнаружен царь-гриб
Он съедобен, но срывать его нельзя
Фото: ru.wikipedia.org
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В Танаевском лесу Елабуги на территории национального парка «Нижняя Кама» впервые обнаружили спарассис курчавый или, как его называют в народе - царь-гриб. Он съедобен, однако срывать его нельзя. Гриб краснокнижный, то есть находится под угрозой исчезновения, как в Татарстане, так и в России в целом.
О находке «Казанскому репортеру» сообщили в национальном парке «Нижняя Кама». Его сотрудники надеются, что гриб вызреет, и его споры рассеются по лесу.
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ИСТОЧНИК KP.RU