2019-08-14T11:57:57+03:00
Общество

В Танаевском лесу Татарстана впервые обнаружен царь-гриб

Он съедобен, но срывать его нельзя
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В Танаевском лесу Елабуги на территории национального парка «Нижняя Кама» впервые обнаружили спарассис курчавый или, как его называют в народе - царь-гриб. Он съедобен, однако срывать его нельзя. Гриб краснокнижный, то есть находится под угрозой исчезновения, как в Татарстане, так и в России в целом.

О находке «Казанскому репортеру» сообщили в национальном парке «Нижняя Кама». Его сотрудники надеются, что гриб вызреет, и его споры рассеются по лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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