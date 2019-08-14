Двух татарстанцев будут судить за хищение земли почти на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-14T11:38:11+03:00

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57-летнего и 34-летнего татарстанцев обвиняют в крупном мошенничестве и покушении на него.

Как следует из материалов уголовного дела, его фигуранты с 2009 по 2013 года обманом оформили в собственность несуществующие дома и строения, которые якобы располагались на арендуемых участках для индивидуального жилищного строительства в селе Большая Шильна Тукаевского района. Это нужно было им для того, чтобы потом оформить на себя и эту землю.

Ущерб местному муниципалитету в итоге составил почти 15 миллионов рублей. Мужчин поймали, когда они хотели провернуть ту же схему с еще семью участками.

Когда шло следствие, выяснилось, что помимо всего этого старший из подозреваемых создал на подставных людей дачное некоммерческое товарищество и с 2010 по 2017 года незаконно оформил в свою собственность земельный участок в Князевском сельском поселении на 53 гектаров. Когда все вскрылось, то эту землю успели вернуть в муниципальную собственность. Что же касается остальных участков, то на них сейчас наложен арест.

- Расследование завершено. После вручения фигурантам дела копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU