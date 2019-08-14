Ликбез для будущих мам проведут акушер-гинеколог со стажем более 40 лет, диетолог и консультант по грудному вскармливанию

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-14T10:54:00+03:00

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Проект «Больше рожать - здорово жить» проведет бесплатный двухдневный интенсив для беременных девушек Казани. Об этом на пресс-конференции «Татар-информ» рассказала автор проекта и мама пятерых детей Анна Прохорова.

- Для кого этот проект? У нас проект для беременных женщин, это наша целевая аудитория. Он рассчитан на четыре сессии в году. Уже прошли сессии в феврале и апреле, следующая - в августе, - сказала Прохорова. - В каждой сессии участвуют 60 женщин. Также есть заочное сопровождение - мы ведем социальные сети, где рассказываем будущим мамам о важных моментах беременности и предстоящего материнства.

Беременные женщины получат ключевые знания о физиологических и психологических аспектах беременности и родов, освоят элементарные упражнения для адаптивной физической нагрузки и дыхания. С лекцией «Путеводитель по беременности» выступит акушер-гинеколог со стажем более 40 лет, кандидат медицинских наук Ирина Боголюбова. Она также перечислит анализы, которые нужно сдать будущей маме. Про роды расскажет заведующая родильным отделением клиники АВА-КАЗАНЬ, врач акушер-гинеколог высшей врачебной категории, которая приняла более 5000 родов, Юлия Ковалева.

Примечательно, что проект работает в рамках Центра поддержки гражданских инициатив, который действует на базе сторонников партии «Единая Россия» во всех регионах страны. Но одним позитивным настроем и положительной медитацией к родам не подойти. Естественно, это понимает и председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова.

Фото: Из материалов пресс-службы

- Важна не только социальная поддержка, - говорит спикер. - У семьи должна быть работа, (хотя бы у одного члена, а лучше у обоих) и возможность вернуться на неё обратно после декретного отпуска. Потому что часто фирмы закрываются, банкротятся или ещё что-то. Сейчас в республике есть меры социальный поддержки, но пока они больше направлены на нуждающихся. Для кого-то и 600-700 рублей в месяц - серьезное подспорье. Кроме того, президент Татарстана дал поручение разработать новые меры социальной защиты. У нас уже есть сертификат на лекарства или освобождение от оплаты за детские сады.

Основатель проекта «Больше рожать - здорово жить» Анна Прохорова научит девушек правильному дыханию и проведет занятие по перинатальной йоге. Будущие мамы узнают о грудном вскармливании и научатся прикладывать малышей к груди на лекции врача Софии Габитовой. Беременным также расскажут о питании во время беременности и о том, как ухаживать за новорожденными.

Интенсив пройдет 17 и 18 августа в творческом пространстве «Видимый дом» по адресу: ул. Дзержинского 11/2. Событие подойдет для беременных от 18 до 45 лет с 12 по 30 неделю беременности. Девушки должны стоять на учете по беременности и не иметь осложнений. Чтобы стать участницей события, нужно скачать анкету, заполнить и прислать ее на почту ms-rt@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU