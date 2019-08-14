Прокуратура Чебоксар выявила нарушения в работе автобуса № 52

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-14T10:39:48+03:00

Так, вместо обещанных 23-24 машин по маршруту ходило лишь 14-20

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Прокуратура Чебоксар выявила нарушения на городском маршруте №52. На нем в течение полугода работало меньше автобусов, чем то предусматривал муниципальный контракт. Так, вместо 23-24 машин по городу ездило лишь 14-20.

Надзорное ведомство отмечает, что горожане нередко жаловались на работу автобуса в мэрию Чебоксар. Однако там никаких мер предпринято не было.

Сейчас в отношении компании-перевозчика вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущении их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU