2019-08-14T10:19:02+03:00
Общество

В Набережных Челнах началось строительство здания онкологического центра за 2,1 миллиарда рублей

В нем будет представлено уникальное для Татарстана оборудование
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации Набережных ЧелновФото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
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В Набережных Челнах началось строительство здания онкологического центра. Он повысит доступность высокотехнологической онкологической помощи более чем для миллиона человек Закамского региона из 9 районов Татарстана.

- В филиале будет функционировать амбулаторная поликлиника, радиологический корпус. Также планируется оказывать весь перечень медицинских услуг по лечению онкольных, включающий химиотерапевтическое, радиотерапевтическое, хирургическое и паллиативное лечение пациентов, - сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, в новом центре будет представлено уникальное для республики оборудование. В частности, аппарат близкофокусной рентген-терапии. Также здесь будет проводиться HIPEC терапия (процедура, позволяющая проводить внутрибрюшную химиотерапию – Ред.)

Общая стоимость объекта составит 2,1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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