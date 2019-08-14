В Чебоксарах проспект Ивана Яковлева отремонтируют за 684 миллиона рублей
17 августа в Чебоксарах для реконструкции закрывается проспект Ивана Яковлева. Ограничение движения коснется всех транспортных средств кроме троллейбусов на участке от улицы Ашмарина до 9-й Пятилетки.
Объезд участка будет осуществляться по улицам Ашмарина — Орлова — Эгерский бульвар — 9-й Пятилетки.
Отмечается, что ремонт проезжей части потребует 684 миллионов рублей. Работы будут проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Завершение реконструкции проспекта Ивана Яковлева с выполнением работ на участке от улицы Ашмарина до Канашского шоссе запланировано на 2020 год, - сообщает портал органов власти Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU