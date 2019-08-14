2019-08-14T09:01:26+03:00
Общество

В 2020 году в Набережных Челнах планируют сдать новое здание татарского драмтеатра

Работы по его строительству потребовали более 1 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации Набережных ЧелновФото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
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Новое здание татарского драматического театра в Набережных Челнах начнет функционировать в 2020 году. Сейчас строители укрепляют его фундамент и стены. В общей сложности работы потребовали более 1 миллиарда рублей.

Известно, что обновленное здание будет состоять из двух частей - молодежной зоны и непосредственно самого татарского драмтеатра.

- Две стены в фойе решили превратить в фонтан с подсветкой. При входе также уложат полы из керамогранита, а на потолке будет красоваться татарский орнамент, - сообщает пресс-служба администрации города.

Также в здании появится театральный музей, где будут выставлены костюмы, воссозданные сцены из спектаклей и макеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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