В 2020 году в Набережных Челнах планируют сдать новое здание татарского драмтеатра
Новое здание татарского драматического театра в Набережных Челнах начнет функционировать в 2020 году. Сейчас строители укрепляют его фундамент и стены. В общей сложности работы потребовали более 1 миллиарда рублей.
Известно, что обновленное здание будет состоять из двух частей - молодежной зоны и непосредственно самого татарского драмтеатра.
- Две стены в фойе решили превратить в фонтан с подсветкой. При входе также уложат полы из керамогранита, а на потолке будет красоваться татарский орнамент, - сообщает пресс-служба администрации города.
Также в здании появится театральный музей, где будут выставлены костюмы, воссозданные сцены из спектаклей и макеты.
ИСТОЧНИК KP.RU