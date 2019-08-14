30 августа Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана
30 августа Татарстан отметит День республики. В связи с этим праздником татарское сообщество Монреаля в Канаде решило окрасить Ниагарский водопад в цвета флага региона. Это будет сделано за счет специальной подсветки.
- Мне хотелось по-особенному поздравить Республику Татарстан, и я написал заявку от имени Ассоциации татар Монреаля в администрацию Ниагарского водопада на разрешение использования специальной подсветки в День республики. Через некоторое время пришел положительный ответ, - передает слова руководителя группы татарского сообщества Марата Салахутдинова мэрия Казани.
Отмечается, что необычное зрелище можно будет увидеть в прямом эфире аккаунта @montrealtatar в Инстаграм. Трансляция начнется в 22.00 по локальному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU