2019-08-14T08:28:34+03:00
Общество

30 августа Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана

Так представители татарского сообщества Монреаля в Канаде поздравят республику с днем рождения
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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30 августа Татарстан отметит День республики. В связи с этим праздником татарское сообщество Монреаля в Канаде решило окрасить Ниагарский водопад в цвета флага региона. Это будет сделано за счет специальной подсветки.

- Мне хотелось по-особенному поздравить Республику Татарстан, и я написал заявку от имени Ассоциации татар Монреаля в администрацию Ниагарского водопада на разрешение использования специальной подсветки в День республики. Через некоторое время пришел положительный ответ, - передает слова руководителя группы татарского сообщества Марата Салахутдинова мэрия Казани.

Отмечается, что необычное зрелище можно будет увидеть в прямом эфире аккаунта @montrealtatar в Инстаграм. Трансляция начнется в 22.00 по локальному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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