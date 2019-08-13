В Татарстане двое приятелей уплыли на лодке по Волге и не смогли вернуться обратно

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-13T19:15:56+03:00

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Два жителя Казани - 37-летний и 35-летний мужчины, отправились на резиновой лодке по Волге до Болгар. Там они остановились на острове неподалеку от старой пристани. Отдохнули на Международном фестивале "Великий Болгар-2019", а когда 13 августа решили вернуться в Казань, то столкнулись с проблемой. Утром волны на Волге были такой высоты, что мужчины не рискнули сесть в резиновую лодку. Вот в 8.52 они и вызвали спасателей, чтобы те помогли им вернуться на берег.

- На место были направлены сотрудники Камско-Устьинского инспекторского участка Центр ГИМС МЧС Татарстана, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В 11.00 мужчины были обнаружены и спасены. От помощи медиков они отказались. В медицинской помощи не нуждались.

Также выяснилось, что мужчины были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU