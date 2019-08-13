В Казани спасатели вытащили из колодца собаку

СЕГОДНЯ 19:37 2019-08-13T19:37:07+03:00

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В понедельник, 12 августа, в Казани жители улицы Даурская позвонили в службу "112". У них где-то уже несколько часов кряду громко лает собака. Попытка отыскать пса привела людей к открытому колодцу. Собака провалилась в него, самостоятельно выбраться не может, вот и звала на помощь как могла.

На выручку псу приехали сотрудники ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Они сумели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения вытащить на поверхность собаку. Едва животное оказалось на свободе, как тут же бросилось наутек.

Спасатели сразу после этого закрыли опасный колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU