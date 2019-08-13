В Казани в отношении молодой матери возбудили уголовное дело за гибель младенца

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-13T18:46:10+03:00

Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В отношении 26-летне жительницы Казани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следователей, 9 августа этого года во время купания своего трехнедельного сына, она уронила его на пол. От полученной в результате этого черепно-мозговой травмы младенец скончался.

- Причастность к совершению преступления женщина признала. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU