2019-08-13T18:27:48+03:00
Общество

В Йошкар-Оле из-за ремонта перекроют улицы Первомайскую и Карла Маркса

Также в связи с этим изменятся схемы движения троллейбусов
Наиля ГАЛИМОВА
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Ограничения связаны с ремонтом дорог.Ограничения связаны с ремонтом дорог.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Йошкар-Оле из-за выполнения ремонтных работ будет ограничено движение для всех видов транспорта по улице Первомайская. Так, на участке от улицы Серова до улицы Красноармейская проехать нельзя будет с 6.00 14 августа до 6.00 15 августа.

С 6.00 до 23.00 15 августа будет перекрыто движение и на участке от улицы Красноармейской до улицы Пушкина. А с 22.00 16 августа до 6.00 17 августа проезд запрещен уже от улицы Пушкина до Ленинского проспекта.

14 и 15 августа, также из-за дорожно-ремонтных работ, введут ограничения на движение транспорта на улице Карла Маркса - от перекрёстка с улицей Хасанова до перекрестка с улицей Вашская.

Из-за этого 14 августа изменятся схемы движения троллейбусов №№1,10, 6 и 11. 15 августа свой маршрут поменяют также троллейбус №1, №6, №11 и №5, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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