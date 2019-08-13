В Казани брокера-манипулятора приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно
Во вторник, 13 августа, Кировский суд Казани вынес приговор бывшему брокеру «Ак Барс» банка Артему Люлинскому. За манипулирование рынком ценных бумаг он получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Кроме того, Люлинский не сможет заниматься торговлей ценными бумагами на протяжении 3 лет.
- Он, являясь уполномоченным лицом в рамках договора доверительного управления активами банка, в 2011-2016 годы в нарушение действующего законодательства совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги. В результате он извлек излишний доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил ущерб банку и инвестиционной компании в сумме более 76 млн рублей в виде реального ущерба и упущенной выгоды, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Отметим, иск в размере 75,4 миллионов рублей в суд подал банк. Сумма выплачена учреждению полностью. Однако брокер-манипулятор свою вину так и не признал.
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ИСТОЧНИК KP.RU