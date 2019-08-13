В Казани брокера-манипулятора приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-13T18:17:52+03:00

Кроме того, Люлинский не сможет заниматься торговлей ценными бумагами на протяжении 3 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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Во вторник, 13 августа, Кировский суд Казани вынес приговор бывшему брокеру «Ак Барс» банка Артему Люлинскому. За манипулирование рынком ценных бумаг он получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, Люлинский не сможет заниматься торговлей ценными бумагами на протяжении 3 лет.

- Он, являясь уполномоченным лицом в рамках договора доверительного управления активами банка, в 2011-2016 годы в нарушение действующего законодательства совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги. В результате он извлек излишний доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил ущерб банку и инвестиционной компании в сумме более 76 млн рублей в виде реального ущерба и упущенной выгоды, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Отметим, иск в размере 75,4 миллионов рублей в суд подал банк. Сумма выплачена учреждению полностью. Однако брокер-манипулятор свою вину так и не признал.

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ИСТОЧНИК KP.RU