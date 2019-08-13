Жителя Чувашии за убийство своего отца приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-13T17:58:08+03:00

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51-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в гибели его отца.

Как было доказано в суде, 9 октября прошлого года у себя дома пьяный мужчина устроил ссору с 83-летним родителем.

В ходе конфликта он жестоко избил пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм довольно скоро скончался на месте преступления.

- Причастность осужденного к инкриминированному деянию доказана показаниями свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу экспертиз. В итоге его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда еще не вступило в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU