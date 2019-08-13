Во время WorldSkills-2019 в Казани пройдет около 60 культурных мероприятий

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-13T17:02:25+03:00

Площадкой для них станут городские парки и набережная озера Кабан

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Во время чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 с 22 по 27 августа в Казани пройдет около 60 культурных мероприятий.

В программе будут фестивали, инсталляционное шоу, концерты, кинопоказы, мастер-классы. Казанские театры и музеи в дни чемпионата представят казанцам и гостям города свои лучшие спектакли и выставки, сообщили в пресс-службе министерства культуры Татарстана.

Площадкой для проведения мероприятий станут казанские парки и набережная озера Кабан.

СПРАВКА

На чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будет представлено 56 компетенций, 63 страны, более 1 300 участников, 3 500 волонтеров. Соревновательная программа состоит из 6 тематических блоков: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

ИСТОЧНИК KP.RU