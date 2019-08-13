2019-08-13T15:44:22+03:00
Авто

С 15 августа в Татарстане перекроют движение на дорогах «Заинск-Сухарево» и «Солдатская Письмянка-Старое Сумароково»

Там запланирован ремонт проезжей части
Олег ЛУГОВОЙ
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Водителями предложены варианты объезда.Водителями предложены варианты объезда.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С этого четверга в Нижнекамском районе из-за ремонта проезжей части перекроют движение на дороге «Заинск-Сухарево» (от 23 км до 28,6 км).

Автомобилистам предлагают объезжать этот участок по дороге регионального значения «Заинск-Сухарево»-Болгар

Также с 15 августа по причине ремонта проезд будет запрещен и в Бугульминском районе по направлению «Солдатская Письмянка-Старое Сумароково» (от 0 км до 3,4 км).

Для объезда водителям предлагаются дорогу «Бугульма-Аэропорт».

Ограничения на движение транспорта по указанным двум участкам будут действовать вплоть до 30 ноября этого года, сообщает пресс-служба министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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