В Татарстане экс-начальника колонии №19 и его подчиненного будут судить за взятки

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-13T15:33:49+03:00

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На скамье подсудимых в скором времени окажутся 35-летний экс-начальник колонии №19 в Татарстане Алмаз Тазеев и его бывший подчиненный - начальник оперативного отдела, 35-летний Сергей Герасимов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как следует из материалов дела, с 2013 по 2016 года, Тазеев в колонии подыскивал осужденных, которые за счет родственников через посредников, отдавали деньги и стройматериалы за покровительство, дополнительные свидания и даже за содействие в условно-досрочном освобождении. Речь идет о наличности и материалах на сумму порядка 1 миллиона рублей. Утверждается, что все начальник тратил на ремонт кабинетов колонии или на себя.

В итоге на Тазеева заявил один из таких осужденных. Тогда еще начальник колонии угрожая последнему «моральным и физическим унижением, незаконно организовал ему встречу с осужденным отрицательной направленности». Мужчину склоняли отказаться от написанного в правоохранительные органы заявления.

Когда взялись за Тазеева, то в ходе расследования уголовного дела вышли и на Герасимова. По версии следствия, в 2016 году он, узнав, что один из осужденных может быть причастен к торговле наркотиков, угрожая испортить ему жизнь в колонии, потребовал купить обои, клей и ламинат для ремонта в своем кабинете.

- Вину Тазеев и Герасимов не признали. Расследование завершено, все материалы направлены в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU