В Казани дома на улице Дренажная почти на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-13T17:32:50+03:00

Отключение связано с запланированными работами на сетях

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В Кировском районе Казани почти на сутки отключат воду. Речь идет о домах, расположенных на улице Дренажная. Грядущие неудобства для живущих там горожан связаны с проведением работ на сетях водопровода.

Так, краны в их домах пересохнут с 9.00 14 августа до 6.00 15 августа.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU