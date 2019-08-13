В Казани дома на улице Дренажная почти на сутки оставят без воды
Отключение связано с запланированными работами на сетях
Фото: pixabаy.com
Изменить размер текста:
В Кировском районе Казани почти на сутки отключат воду. Речь идет о домах, расположенных на улице Дренажная. Грядущие неудобства для живущих там горожан связаны с проведением работ на сетях водопровода.
Так, краны в их домах пересохнут с 9.00 14 августа до 6.00 15 августа.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU