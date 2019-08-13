Воспитанник казанского «Рубина» Артур Сагитов перешел в аренду в «Нижний Новгород»
Соглашение рассчитано до 31 мая 2020 года
Артур Сагитов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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19-летний нападающий казанского «Рубина» Артур Сагитов перешел в выступающий в ФНЛ «Нижний Новгород» на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до 31 мая 2020 года.
Артур Сагитов является воспитанник Академии «Рубина». Футболист дебютировал за основную команду 30 ноября 2018 года, а 2 марта 2019 года отметился первым голом в РПЛ, принеся победу над «Ахматом» со счетом 1:0. В итоге за основу нападающий сыграл 14 матчей.
– Желаем Артуру успехов в новом клубе, - говорится в сообщении на официальном сайте «Рубина».
ИСТОЧНИК KP.RU
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