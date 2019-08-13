Фарид Мухаметшин: «Развитие фермерства и частных подворий решает задачу сохранения села»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-13T14:28:52+03:00

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Зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан, участниками которого стали главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств, семейных ферм и сельхозкооперативов, прошел в Зеленодольском районе.

Эта встреча – третья в августе этого года, заключительная состоится в Тукаевском районе. Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин подчеркнул, что данный формат общения позволяет обменяться опытом и познакомиться с передовыми хозяйствами и частными подворьями республики.

Дважды в год депутаты Государственного Совета совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики встречаются с фермерами и обсуждают возникающие вопросы, решая их затем через государственные программы поддержки. Главным итогом такой поддержки стало то, что ежегодно частные подворья и фермеры производят более половины (54%) общего объема сельхозпродукции.

Традиционно перед встречей с фермерским активом Фарид Мухаметшин посетил ряд сельхозпредприятий района и пообщался с руководителями ЛПХ и КФХ. В частности, глава парламента республики побывал на фермах «Тат.ягода» и «Ягодная долина», КФХ И.Р. Ситдикова и Б.Т. Зиганшина, ЛПХ И.Г. Мухаметзянова.

Как отметил Фарид Мухаметшин, примеров фермерства, деловой активности на селе в республике с каждым годом становится все больше. Неоднократно в качестве примера он упоминал агрофирму Ильнура Мадьярова «Индюжина», лидера татарстанского рынка по производству мяса и продуктов из индейки. Известный зеленодольский фермер тоже начинал с малого.

- Более половины объема сельхозпродукции приходится на тружеников подворий, - подчеркнул глава парламента республики, - Наша задача – поддержать эти «ростки» через грантовые и лизинговые формы.

По словам Фарида Мухаметшина, сейчас, в условиях, когда село стареет, сокращается число сельского населения, это особенно важно.

- Есть решения, которые можно принять на уровне района и муниципалитета, - считает Председатель Государственного Совета, - необходимо искать активных людей, распространять их опыт по всей республике. Личным примером стимулировать. В России примерно 300 деревень в год уходит в небытие, а нам нужно, чтобы село жило. По итогам каждого зонального совещания составляется протокол, проблемные вопросы анализируются, мы совместно находим пути решения.

Ежегодно на поддержку малых форм направляется более 2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджета, в том числе почти 1,4 млрд. рублей составляет грантовая поддержка и 566 млн рублей разные субсидии ЛПХ. В прошлом году поддержка выросла более чем на полмиллиарда рублей.

Благодаря грантовым программам поддержки, численность поголовья у фермеров по всем видам скота выросла вдвое, птицы - почти втрое. В этом году денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла почти на 30%.

В рамках зонального семинара был подписан Меморандум о создании международного научно-производственного кластера «Прикладная биотехнология – сельскому хозяйству». Документ подписан Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, Казанской ветакадемией, компанией «Биовектор», белорусской фирмой «Центр инноваций» и четырьмя агрофермами Татарстана. Главная цель соглашения – получить экологически чистые мясо, растения для обеспечения здорового питания жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU