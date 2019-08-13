В Марий Эл столкнулись иномарка и мопед с подростком: пострадали два человека
В понедельник, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кабанова в Волжске. По предварительным данным, в этой аварии виновны оба ее участника.
Так, 38-летний водитель легковушки Hyundai при повороте налево не уступил дорогу мопеду, который двигался со встречного направления прямо. В результате произошло столкновение.
В данном ДТП пострадали 16-летние водитель мопеда и его пассажир. Молодые люди были без мотошлемов. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.
Выяснилось, что подросток сел за руль, не имея прав на управление мопедом, сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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