2019-08-13T17:44:33+03:00
Происшествия

В Марий Эл столкнулись иномарка и мопед с подростком: пострадали два человека

16-летний мальчик, сидевший за рулем двухколесного транспорта, не имеет водительских прав
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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В понедельник, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кабанова в Волжске. По предварительным данным, в этой аварии виновны оба ее участника.

Так, 38-летний водитель легковушки Hyundai при повороте налево не уступил дорогу мопеду, который двигался со встречного направления прямо. В результате произошло столкновение.

В данном ДТП пострадали 16-летние водитель мопеда и его пассажир. Молодые люди были без мотошлемов. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Выяснилось, что подросток сел за руль, не имея прав на управление мопедом, сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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