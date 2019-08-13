В Марий Эл пенсионер на "Волге" в лесу врезался в дерево, пострадала его пассажирка

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-13T16:53:03+03:00

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Столкновение отечественной легковушки "Волга" с сосной произошло в понедельник, 12 августа, в 15.00 в лесу в километре от Звенигово. По предварительным данным, 64-летний водитель за рулем "Волги" решил полихачить - он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в сосну.

В этой аварии пострадала 68-летняя пенсионерка. Женщина находилась на пассажирском сидении легковушки и была пристегнута ремнями безопасности. Благодаря этому ее травмы оказались легкой степени тяжести, сообщили в пресс-службы ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU