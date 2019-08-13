В Йошкар-Оле пьяный водитель на ВАЗ-2106 врезался в столб, пострадал его пассажир

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-13T19:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Марий Эл примерно в 11.50 в понедельник, 12 августа, на улице Сернурский тракт, по предварительным данным, выпивший 41-летний мужчина управлял своим автомобилем ВАЗ-2106. Вместе ним ехал и его 32-летний приятель. Пассажир не стал пристегиваться ремнем безопасности и как итог - получил травму головы.

Авария произошла из-за того, что водитель из-за своего состояния не смог выбрать безопасную скорость, а после потерял контроль над машиной во время движения. Легковушка врезались на полном ходу в придорожный столб.

- Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU