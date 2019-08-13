2019-08-13T14:08:22+03:00
Происшествия

Появилось видео того, как в Татарастане во время движения загорелась бетономешалка

По предварительным данным, водитель успел покинуть кабину до того, как ее объяло пламя [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Рано утром 13 августа автолюбители, проезжающие по трассе Казань-Оренбург в Лаишевском районе Татарстана стали свидетелями пожара на дороге. Дело в том, что там во время движения загорелась кабина бетономешалки. По предварительным данным, водитель успел покинуть автомобиль до того, как пламя окончательно разбушевалось

В Татарастане во время движения загорелась бетономешалка.соцсети

Очевидцы сообщили, что сотрудники ГИБДД организовали движение по трассе - из-за ЧП с бетономешалкой возникла пробка. Саму машину до приезда пожарных тушил водитель другого подобного большегруза. Но, несмотря на все усилия, кабина выгорела полностью.

Причины возгорания сейчас выясняют сотрудники МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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