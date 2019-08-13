Появилось видео того, как в Татарастане во время движения загорелась бетономешалка
Рано утром 13 августа автолюбители, проезжающие по трассе Казань-Оренбург в Лаишевском районе Татарстана стали свидетелями пожара на дороге. Дело в том, что там во время движения загорелась кабина бетономешалки. По предварительным данным, водитель успел покинуть автомобиль до того, как пламя окончательно разбушевалось
В Татарастане во время движения загорелась бетономешалка.соцсети
Очевидцы сообщили, что сотрудники ГИБДД организовали движение по трассе - из-за ЧП с бетономешалкой возникла пробка. Саму машину до приезда пожарных тушил водитель другого подобного большегруза. Но, несмотря на все усилия, кабина выгорела полностью.
Причины возгорания сейчас выясняют сотрудники МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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