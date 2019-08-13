В Татарстане создадут спецкомиссию по спасению Волги от обмеления

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-13T13:04:20+03:00

Она будет готовить предложения по обеспечению стабильного уровня воды в двух водохранилищах

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Несмотря на то, что Волгу от обмеления уже избавили обильные дожди, в Татарстане решили создать спецкомиссию по ее спасению от этого - комиссию «по вопросам подготовки предложений о режимах работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ».

Соответствующий документ за подписью исполняющего обязанности премьер-министра республики Рустама Нигматуллина, появился на сайте правительства Татарстана.

Исходя их документа эта спецкомиссия, в частности, будет заниматься оценкой и подготовкой предложений по обеспечению стабильного уровня воды, в том числе и в правовом поле, решением вопросов по улучшению режима работы водохранилищ.

В состав спецкомиссии войдут как сам Рустам Нигматуллин, так и главы Минэкологии, Минтранса, Минстроя Татарстана. Заседания будут проводится по мере необходимости (не реже четырех раз в год). Их решения будут обязательными для органов исполнительной власти республики.

ИСТОЧНИК KP.RU