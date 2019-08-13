2019-08-13T13:30:44+03:00
Общество

В эту среду в пяти районах Казани около сотни домов оставят без света

Отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Свтелана РАСЮКФото: Свтелана РАСЮК
Изменить размер текста:

Так, 14 августа с 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе в доме №25 на улице Касаткина.

А с 8.00 до 20.00 обесточат дома Московского района: ул.Блюхера, 9, ул.Волгоградская, 18, ул.Восход, 2, 5, ул.Ибрагимова, 32/20, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 83а, 85, 87, 89, ул.Короленко, 11, 13, 19, 21, 23, ул.Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в, ул.Черноморская, 3, 5, 9, ул.Энергетиков, 12, пр.Ямашева, 9, 11 к.1, 11 к.2, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 17/2.

Так же – с 8.00 до 17.00, электричество отключат в Ново-Савиновском районе: ул.Абсалямова, 18, ул.Меридианная, 7, 9, 30, ул.Мусина, 21, 23, ул.Четаева, 39, 41, ул.Чистопольская, 15, 17, 19, 45, пр.Ямашева, 43, 45.

И в Приволжском районе по адресам: ул.Авангардная, 88, 90/48, ул.Габишева, 4, 6, 8, 10, ул.Рихарда Зорге, 89, 93, 95, ул.Поперечно-Авангардная, 9, ул.Южно-Промышленная, 1/77а.

На это же время свет пропадет в частных домах поселка Борисково по улицам: 2-я Нижнекамская, Башкирская, Нижнекамская и Пожарная; в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Кукушкинская, Парниковая, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная и Прогонная; в поселке Мирный по улицам: 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская и Рубежная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресу: ул.Латышских Стрелков, 8а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане создадут спецкомиссию по спасению Волги от обмеления
Фарид Мухаметшин встретился с рабочими Зеленодольского судостроительного завода
Казань стала одним из самых «тусовочных» городов России
18 августа впервые в Казани пройдет велосипедная кольцевая групповая гонка
Татарстан закупит 9 УЗИ-аппаратов за 36 миллионов рублей
Расстрелял, изнасиловал и избил табуреткой: жителя Чувашии приговорили к колонии строгого режима
В Казани инфотабло на остановках снова заработают в 20.00
На трех улицах Нижнекамска на два дня отключат горячую воду
Господдержку малого и среднего бизнеса в Татарстане увеличат до 1,6 миллиарда рублей
В Марий Эл девушек-подростков будут судить за убийство из мести
В Казани росгвардейцы задержали разбойников с ножом
В гипермаркетах «ЛЕНТА» отмечают Яблочно-Медовый спас!
В Татарстане во время движения загорелась бетономешалка
В Чебоксарах злостного должника лишили квартиры
Резиденты ТОСЭР Набережных Челнов в 2019 году пополнили бюджет города на 28,8 миллиона рублей
В Татарстане спасатели вытащили из глубокого колодца гуся
Медовый спас-2019 в Набережных Челнах: традиционная ярмарка стартует 17 августа
По предложению татарстанской «Единой России» программу поддержки садоводов увеличат на миллиард и продлят на два года
Жители Советского района Казани теперь могут с помощью видеокамер отследить передвижения своих детей
Олег Данченко признан казанскими болельщиками лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин»
В Татарстане при строительстве телятника погиб пенсионер
В Марий Эл в ночь на 13 августа перекроют движение на трех трассах
На День республики Татарстан-2019 в Набережных Челнах выступит A’STUDIO