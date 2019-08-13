В эту среду в пяти районах Казани около сотни домов оставят без света

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-13T13:30:44+03:00

Отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, 14 августа с 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе в доме №25 на улице Касаткина.

А с 8.00 до 20.00 обесточат дома Московского района: ул.Блюхера, 9, ул.Волгоградская, 18, ул.Восход, 2, 5, ул.Ибрагимова, 32/20, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 83а, 85, 87, 89, ул.Короленко, 11, 13, 19, 21, 23, ул.Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в, ул.Черноморская, 3, 5, 9, ул.Энергетиков, 12, пр.Ямашева, 9, 11 к.1, 11 к.2, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 17/2.

Так же – с 8.00 до 17.00, электричество отключат в Ново-Савиновском районе: ул.Абсалямова, 18, ул.Меридианная, 7, 9, 30, ул.Мусина, 21, 23, ул.Четаева, 39, 41, ул.Чистопольская, 15, 17, 19, 45, пр.Ямашева, 43, 45.

И в Приволжском районе по адресам: ул.Авангардная, 88, 90/48, ул.Габишева, 4, 6, 8, 10, ул.Рихарда Зорге, 89, 93, 95, ул.Поперечно-Авангардная, 9, ул.Южно-Промышленная, 1/77а.

На это же время свет пропадет в частных домах поселка Борисково по улицам: 2-я Нижнекамская, Башкирская, Нижнекамская и Пожарная; в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Кукушкинская, Парниковая, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная и Прогонная; в поселке Мирный по улицам: 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская и Рубежная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресу: ул.Латышских Стрелков, 8а.

ИСТОЧНИК KP.RU