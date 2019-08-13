Казань стала одним из самых «тусовочных» городов России
Свои голоса за столицу Татарстана отдали 6,8% участников опроса
Казань оказалась популярнее Екатеринбурга, Краснодара, Самары и ПятигорскаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:
Казань заняла шесток место в списке самых «тусовочных» городов России. Соответствующий опрос в соцсетях провел Tvil.ru. За столицу Татарстана в нем проголосовали 6,02% участников.
Казань удалось обойти Москве (24,27%), Санкт-Петербургу (21,36%), Сочи (16,5%), Ялте (15,53%) и Севастополю (6,9%). Вместе с тем столица Татарстана оказалась популярнее Екатеринбурга, Краснодара, Самары и Пятигорска.
ИСТОЧНИК KP.RU