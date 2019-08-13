2019-08-13T12:14:39+03:00
Общество

Казань стала одним из самых «тусовочных» городов России

Свои голоса за столицу Татарстана отдали 6,8% участников опроса
Алина ГАБДУЛИНА
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Казань оказалась популярнее Екатеринбурга, Краснодара, Самары и ПятигорскаКазань оказалась популярнее Екатеринбурга, Краснодара, Самары и ПятигорскаФото: Диля Ахмадишина
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Казань заняла шесток место в списке самых «тусовочных» городов России. Соответствующий опрос в соцсетях провел Tvil.ru. За столицу Татарстана в нем проголосовали 6,02% участников.

Казань удалось обойти Москве (24,27%), Санкт-Петербургу (21,36%), Сочи (16,5%), Ялте (15,53%) и Севастополю (6,9%). Вместе с тем столица Татарстана оказалась популярнее Екатеринбурга, Краснодара, Самары и Пятигорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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