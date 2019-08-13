18 августа впервые в Казани пройдет велосипедная кольцевая групповая гонка
Участие в ней могут принять спортсмены в возрасте от 10 лет
Старт намечен на 10.00.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В это воскресенье, 18 августа, впервые в Казани пройдут открытый чемпионат и первенство города по велоспорту в дисциплине «кольцевая групповая гонка».
Как сообщает комитет физической культуры и спорта столицы Татарстана, в них могут принять участие спортсмены в возрасте от 10 лет.
Старт будет дан в 10.00 на 817 километре федеральной трассы М-7. Для участие нужна регистрация.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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