18 августа впервые в Казани пройдет велосипедная кольцевая групповая гонка

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-13T12:02:59+03:00

Участие в ней могут принять спортсмены в возрасте от 10 лет

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В это воскресенье, 18 августа, впервые в Казани пройдут открытый чемпионат и первенство города по велоспорту в дисциплине «кольцевая групповая гонка».

Как сообщает комитет физической культуры и спорта столицы Татарстана, в них могут принять участие спортсмены в возрасте от 10 лет.

Старт будет дан в 10.00 на 817 километре федеральной трассы М-7. Для участие нужна регистрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU