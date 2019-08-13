Администрация главы Чувашии купит 500 позолоченных часов за 848 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-13T13:53:49+03:00

На их циферблате будет изображен герб республики

Изменить размер текста: A A

Администрация главы Чувашии объявила тендер на покупку 500 подарочных часов. На них из бюджета республики будет выделено 848 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель заявки должен будет поставить 370 мужских и 120 женских часов. На их циферблате должен быть изображен герб региона на белом фоне, а на задней крышке выгравирована надпись «От главы Чувашской республики».

Диаметр часов должен быть от 28 до 35 миллиметров, толщина – 7,5. Ремешок изделия будет из натуральной кожи черного цвета с фактурой под «крокодил». Корпус - металлического сплава с покрытием из полированной позолоты.

Упакованы часы должны в коробку бордового цвета с паспортом и гарантийным талоном.

Эти часы будут выручены за вклад в развитие Чувашии в честь 550-летия Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU