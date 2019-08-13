2019-08-13T11:44:36+03:00
Общество

Татарстан закупит 9 УЗИ-аппаратов за 36 миллионов рублей

Оборудование будет направлено в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов
Алина ГАБДУЛИНА
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Закуплено будет семь стационарных УЗИ-аппаратов и два переносныхЗакуплено будет семь стационарных УЗИ-аппаратов и два переносныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из бюджета Татарстана выделили 36 миллионов рублей на покупку 9 УЗИ-аппаратов. Все они после будут направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, закуплено будет семь стационарных УЗИ-аппаратов и два переносных. В дальнейшей они будут применяться в отделениях акушерства и гинекологии, кардиологии, неврологии, урологии, педиатрии, ортопедии и неонатологии. Кроме того, техника поможет в исследованиях поверхностно расположенных органов и скелетно-мышечных систем.

Исполнитель заявки должен будет не только привезти оборудование в медучреждение, но также установить его и провести пуско-наладку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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