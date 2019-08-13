2019-08-13T11:04:22+03:00
Общество

В Казани инфотабло на остановках снова заработают в 20.00

Горожане лишились возможности узнать на месте, когда именно подъедет общественный транспорт
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Этим утром жители Казани были, мягко говоря, обескуражены. Дело в том, что по пути на работу они не могли узнать на остановках, когда придет их автобус, трамвай или троллейбус. Ставшие привычными помощниками в этом информационные табло погасли.

Оказалось, причина этих неудобств в плановом отключении электричества на подстанции с 7.00. Обещается, что табло на остановках заработают лишь в 20.00.

до 20.00 13 августа. По этой причине приостановлена работа АСУ-Т (Автоматизированной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта Казани), что привело к невозможности отображения прогноза прибытия транспорта на информационных табло. Сообщает комитет по транспорту Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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