2019-08-13T10:30:26+03:00
Экономика

Господдержку малого и среднего бизнеса в Татарстане увеличат до 1,6 миллиарда рублей

Это на 14,5% больше, чем было раньше
Алина ГАБДУЛИНА
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За первые шесть месяцев текущего года количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 4,4 тысячи человекЗа первые шесть месяцев текущего года количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 4,4 тысячи человек
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Стало известно, что на развитие предпринимательства в Татарстане из федерального бюджета будет выделено еще 184,9 миллионов рубелей. Так, общая сумма господдержки малого и среднего бизнеса республики в 2019 году составит 1,6 миллиардов рублей. Такие цифры называет Минэкономики региона.

- Дополнительные средства направят на выполнение трех региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», - сообщает пресс-служба ведомствв.

Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 4,4 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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