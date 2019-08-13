Господдержку малого и среднего бизнеса в Татарстане увеличат до 1,6 миллиарда рублей
Стало известно, что на развитие предпринимательства в Татарстане из федерального бюджета будет выделено еще 184,9 миллионов рубелей. Так, общая сумма господдержки малого и среднего бизнеса республики в 2019 году составит 1,6 миллиардов рублей. Такие цифры называет Минэкономики региона.
- Дополнительные средства направят на выполнение трех региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», - сообщает пресс-служба ведомствв.
Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 4,4 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU