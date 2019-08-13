2019-08-13T11:13:08+03:00
Происшествия

В Марий Эл девушек-подростков будут судить за убийство из мести

Утверждается, что для этого они специальной купили себе ножи
Лика ИСАЕВА
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Фото: СУ СКР Марий ЭлФото: СУ СКР Марий Эл
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В Марий Эл передано в суд уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". На скамье подсудимых окажутся две 17-летние девушки.

Все произошло 22 мая этого года, когда в гости к своей подруге в Звениговский район приехала ее ровесница из Йошкар-Олы. 17-летние девушки выпили, и хозяйка, к слову, отбывающая условное наказание за угон, рассказала, что недавно ее отца побил местный житель. Девушки решили отомстить.

В местном магазине купили два ножа, и пришли домой к обидчику. Вызвали на улицу для разговора и вместо беседы ударили ножами в грудь - нанесли четыре удара. Потерпевший попытался убежать, но упал. Девушки начали его добивать теми самыми ножами. Вскоре от полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

- В ходе проверки показаний на месте одна из девушек показала, куда выбросила нож, - рассказали в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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