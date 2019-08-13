В Казани росгвардейцы задержали разбойников с ножом
Во время несения службы на лице Габишева в Приволжском районе столицы республики в 11 августа, воскресенье, в 2.45, получили сообщение о нападении на круглосуточный магазин. На месте происшествия продавщица рассказала, что в магазин зашли два неизвестных. Они под угрозой ножа заставили женщину сидеть тихо, а сами вскрыли кассу, забрали всю наличность и сбежали.
По приметам, которые сообщила продавец, вскоре неподалеку от места преступления обнаружили одного подозреваемого, через некоторое время нашелся и второй нападавший.
Первым задержанным оказался 24-летний местный житель.
- По факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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