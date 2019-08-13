2019-08-13T09:27:12+03:00
Происшествия

В Казани росгвардейцы задержали разбойников с ножом

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчины напали на магазин с ножомМужчины напали на магазин с ножомФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Во время несения службы на лице Габишева в Приволжском районе столицы республики в 11 августа, воскресенье, в 2.45, получили сообщение о нападении на круглосуточный магазин. На месте происшествия продавщица рассказала, что в магазин зашли два неизвестных. Они под угрозой ножа заставили женщину сидеть тихо, а сами вскрыли кассу, забрали всю наличность и сбежали.

По приметам, которые сообщила продавец, вскоре неподалеку от места преступления обнаружили одного подозреваемого, через некоторое время нашелся и второй нападавший.

Первым задержанным оказался 24-летний местный житель.

- По факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В гипермаркетах «ЛЕНТА» отмечают Яблочно-Медовый спас!
В Татарстане во время движения загорелась бетономешалка
В Чебоксарах злостного должника лишили квартиры
Резиденты ТОСЭР Набережных Челнов в 2019 году пополнили бюджет города на 28,8 миллиона рублей
В Татарстане спасатели вытащили из глубокого колодца гуся
Медовый спас-2019 в Набережных Челнах: традиционная ярмарка стартует 17 августа
По предложению татарстанской «Единой России» программу поддержки садоводов увеличат на миллиард и продлят на два года
Жители Советского района Казани теперь могут с помощью видеокамер отследить передвижения своих детей
Олег Данченко признан казанскими болельщиками лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин»
В Татарстане при строительстве телятника погиб пенсионер
В Марий Эл в ночь на 13 августа перекроют движение на трех трассах
На День республики Татарстан-2019 в Набережных Челнах выступит A’STUDIO