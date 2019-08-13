В Татарстане во время движения загорелась бетономешалка

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-13T08:18:52+03:00

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Очевидец сообщил "КП-Казань", что в Лаишевском районе в поселке Сокуры на трассе Казань-Оренбург, загорелась во время движения бетономешалка.

- Кабина горит, а сама бетономешалка крутится, не перестает, - рассказал свидетель происшествия. - Рядом стоит вторая, и ее водитель пытается потушить из шланга горящий автомобиль. Но мощности явно не хватает.

Сотрудники Госавтоинспекции уже на месте и организовали беспрепятственный проезд автомобилистов возле опасного участка. На место ЧП уже подъехали сотрудники МЧС Татарстана, чтобы потушить огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU