В Татарстане во время движения загорелась бетономешалка
Очевидец сообщил "КП-Казань", что в Лаишевском районе в поселке Сокуры на трассе Казань-Оренбург, загорелась во время движения бетономешалка.
- Кабина горит, а сама бетономешалка крутится, не перестает, - рассказал свидетель происшествия. - Рядом стоит вторая, и ее водитель пытается потушить из шланга горящий автомобиль. Но мощности явно не хватает.
Сотрудники Госавтоинспекции уже на месте и организовали беспрепятственный проезд автомобилистов возле опасного участка. На место ЧП уже подъехали сотрудники МЧС Татарстана, чтобы потушить огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»