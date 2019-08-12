По предложению татарстанской «Единой России» программу поддержки садоводов увеличат на миллиард и продлят на два года

СЕГОДНЯ 19:05 2019-08-12T19:05:03+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение «Единой России» продлить на 2020-2021 годы успешную республиканскую программу капремонта инфраструктуры садовых товариществ. Республика продолжит ежегодно выделять по 550 млн рублей на ремонт дорог, электросетей и водопроводов в дачных поселках и СНТ.

В Татарстане зарегистрировано более тысячи садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. Почти миллион татарстанцев, согласно опросам, считают себя садоводами и огородниками. Каждая третья семья горожан имеет то или иное отношение к садоводству. Кроме того, в республике насчитывается 540 000 личных подсобных хозяйств, на которых их владельцы также занимаются садоводством и огородничеством. Поэтому руководство республики уделяет большое внимание развитию дачных поселков и садовых товариществ.

Фото: Из материалов пресс-службы

С 2017 года в Татарстане стартовала программа инфраструктурного развития садовых и огороднических объединений. Республиканский бюджет начал ежегодно выделять по 550 млн рублей на ремонт и реконструкцию внешней инфраструктуры садовых поселков. Это позволило за три года существенно улучшить обеспечение поселков, а именно:

• реконструировать 125 км ЛЭП,

• установить 120 трансформаторных подстанций,

• построить 100 км подъездных дорог к СНТ,

• установить 163 резервуара доя воды,

• пробурить 86 скважин,

• уложить почти 25 км внешних водопроводных сетей,

• обустроить 385 мусорных площадок,

• поставить на них 279 мусорных бункеров и 569 контейнеров

Согласно первоначальному плану программа была рассчитана на три года с 2017 по 2019 года. Однако теперь решено продлить ее до 2021 года. Об этом на встрече с садоводами, председателями и членами правления садоводческих объединений в Нижнекамске сообщил депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Валерий Власов.

- Татарстанская «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» ведет большую работу по совершениствованию взаимодействия СНТ с администрациями. Мы проанализировали итоги трехлетней работы по программе, получили много позитивных отзывов. Люди просят продлить программу, потому что видят реальные результаты. Поэтому «Единая Россия» обратилась к Президенту РТ Рустаму Минниханову, и он нас поддержал в вопросе продления программы еще на два года. То есть еще в 2020-м и 2021 годах будет выделяться по 550 миллионов рублей для ремонта внешней инфраструктуры садовых товариществ, - отметил Валерий Власов.

Он напомнил, что программа касается внешней инфраструктуры садоводств. В то же время с 2018 года садоводы Татарстана получили возможность на условиях софинансирования отремонтировать еще и внутреннюю инфраструктуру поселков.

В первый год заявок поступило не так много – на 38 млн рублей. Однако в 2019 году садоводы оценили новые возможности, и заявок поступило на порядок больше – на 351 млн рублей. Это позволит в ближайшие несколько лет кардинально улучшить ситуацию в садовых и огороднических объединениях по всей республике.

Татарстанская «Единая Россия» оперативно реагирует на обращения сообщества садоводов. Так, в начале июня во время «Дня «Единой России» в Верхнем Услоне секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин встретился с активистами местного отделения Союза садоводов РТ. Они рассказали о проблеме с лицензированием водяных скважин. Новый закон, принятый Госдумой РФ, требует до конца года оформить все скважины – а это требует много времени и затрат, так что не все успевают.

Уже через две недели Госсовет РТ внес в федеральный парламент законодательную инициативу с предложением увеличить срок подачи заявок на получение лицензии. Сейчас она находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Татарстанские депутаты-единороссы держат вопрос на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU