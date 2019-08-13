В гипермаркетах «ЛЕНТА» отмечают Яблочно-Медовый спас!

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-13T08:48:21+03:00

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Компания «ЛЕНТА» в честь празднования Яблочного и Медового спасов в период с 6 по 19 августа подготовила для своих покупателей специальные предложения – во всех гипермаркетах представлена медовая продукция в ассортименте, разнообразие и вкус которой не оставят равнодушными даже самых изысканных ценителей меда. Наряду с распространенными видами этого лакомства, покупателям предлагаются необычные его разновидности и сорта с различными добавками: с кедровыми орешками, маточным молочком, прополисом, мятой, цветочной пыльцой, фруктовыми и ягодными соками – настоящие шедевры мастеров пчеловодства.

Так же в гипермаркетах представлен широкий выбор ароматных сочных яблок различных сортов по привлекательным ценам!

«ЛЕНТА» поздравляет всех с праздником и приглашает за покупками!

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ИСТОЧНИК KP.RU