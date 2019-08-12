В Казани женщину будут судить за то, что она ранила ножом проститутку-подростка за отказ "работать"

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-12T18:08:07+03:00

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Сразу три уголовных дела в отношении 34-летней Айсины Шамсияровой возбуждены в СУ СКР Татарстана. Ее обвиняют в организации занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних, вовлечении в занятие проституцией и принуждении к продолжению занятия проституцией несовершеннолетнего, а также в угрозе убийством.

Как полагает следствие, еще в 2018 году Шамсиярова решила создать в Казани интим-салон, в котором "работали" не менее четырех проституток, одна из которых была несовершеннолетней. Женщина даже рекламировала свой "бизнес" в соцсетях.

И вот в конце прошлого года 16-летняя жительница Казани решила уйти из салона. На что, по версии следствия, Шамсиярова начала угрожать расправой, в том числе обещала "разобраться" и с родней малолетней проститутки. В итоге для веса своих слов ударила несовершеннолетнюю ножом в ногу.

- Вину Шамсиярова не признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия женщину взяли под стражу. В ближайшее время ее дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU