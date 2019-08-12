В Татарстане садовод во время самоподключения дачи получил смертельный удар током

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-12T17:41:05+03:00

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Несчастный случай произошел в субботу, 10 августа, в одном из садовых обществ Верхнеуслонского района Татарстана. По предварительным данным, 60-летний садовод решил самостоятельно подключить электричество к своей даче. Но попытка оказалась трагической - мужчину ударило током и он погиб на месте. Его тело было обнаружено возле трансформаторной будки.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU