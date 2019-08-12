В Казани экоактивистам, перегородившим мешками с мусором дорогу, грозит штраф

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-12T16:57:04+03:00

Не все горожане позитивно оценили эту акцию

Изменить размер текста: A A

В воскресенье на проспекте Ямашева на одной из сторон дорожного движения появились черные мешки, в которые обычно собирают мусор. Этими мешками экоактивисты перекрыли две полосы движения, установив на одном из них картонку с надписью: "А вам мешает мусор с Казанки?".

Эту акцию жители столицы Татарстана оценили весьма критично - мешки раскидали по дороге, где проходит большой поток транспорта. Неожиданное препятствие на пути могло спровоцировать аварии.

- За создание препятствий на проезжей части организаторам акции грозит административная ответственность, - рассказала начальник пресс-службы ГИБДД Казани Алия Валиева. - Им могут назначить административный штраф 10 тысяч рублей.

Сейчас личности перегородившие мешками дорогу устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU