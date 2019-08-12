В этот четверг в Татарстане потеплеет до +25

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-12T17:08:55+03:00

Осадков при этом не ожидается. Фото: Иван ВИСЛОВ

До этого жителям республики придется потерпеть дожди

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 13 августа, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, местами ожидается дождь и усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха днем не превысит в республике отметки в +17 градусов.

В среду опять прогнозируется небольшой дождь, правда местами. Ветер умеренный. Днем немного потеплеет – до +20 градусов.

Осадки должны оставить Татарстан в четверг, 15 августа, тогда максимальная температура воздуха днем и достигнет летних +25 градусов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU