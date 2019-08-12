В этот четверг в Татарстане потеплеет до +25
До этого жителям республики придется потерпеть дожди
Осадков при этом не ожидается.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В этот вторник, 13 августа, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, местами ожидается дождь и усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха днем не превысит в республике отметки в +17 градусов.
В среду опять прогнозируется небольшой дождь, правда местами. Ветер умеренный. Днем немного потеплеет – до +20 градусов.
Осадки должны оставить Татарстан в четверг, 15 августа, тогда максимальная температура воздуха днем и достигнет летних +25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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