Курбан-байрам-2019 в Нижнекамском районе: на праздничный намаз в мечети пришли почти 5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-12T16:18:18+03:00

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В воскресенье, 11 августа, мусульмане Татарстана отметили Курбан-байрам-2019. например, в Нижнекамском районе на праздничный намаз пришло почти 5 тысяч человек. 3 750 из них побывали в городских мечетях, 1 220 – в районных.

После торжества переместились в парк «Семья». Там все желающие могли увидеть спектакль, поучаствовать в различных мастер-классах и устроить пикник.

К слову, жертвоприношение в ряде мечетей Нижнекамска можно совершить и в понедельник, 12 августа, с восьми утра до пяти вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU